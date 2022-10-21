Bakan Koca: Binali Yıldırım’ın ameliyatı başarılı, Ayrım’ın vücudunda kırıklar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a başarılı bir ameliyatla doku nakledildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Azerbaycan’a giden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı taşıyan araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştı.

Bakan Koca, İstanbul’a getirilen Yıldırım ve Ayrım’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı’mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var.”

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var. pic.twitter.com/fgeuEtBtIn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2022

Ayrım’ın vücudunda kırıklar var

Koca, aynı kazada yaralanan Şamil Ayrım’ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi: “Azerbaycan’da Binali Yıldırım’la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar ‘geçmiş olsun’ dileklerimi sunuyorum.”