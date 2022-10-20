Binali Yıldırım ve AKP’li Şamil Ayrım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Azerbaycan’a giden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı taşıyan araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’deki bir hastaneye götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından kazaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”