Bakan Varank’tan dert anlatan sanayiciye: Ne istiyorsun? Sadede gel…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sıkıntılarına anlatan Gaziantepli bir sanayiciye “Ne istiyorsun, sadede gel” diye çıkıştı. DEVA Partisi’nden Ertuğrul Kaya, Varank’a “Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez” diye itiraz etti.

1-Sayın Varank, aşağıdaki videoda size derdini anlatmaya çalışan Gaziantepli sanayicimize “ne istiyorsun, sadede gel” diyorsunuz. Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez.



Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca “ne istiyorsun, sadede gel” öyle mi? pic.twitter.com/0xEoTs5X1i — Ertuğrul Kaya (@avertugrulkaya) July 1, 2021

‘Sadede gel‘ denilen sanayicinin ‘AKP’ye rağmen 7 milyar dolarlık ihracat yaptığını’ söyleyen Kaya, “Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca ‘Ne istiyorsun, sadede gel’ öyle mi?” diye yazdı.

Kaya, Twitter’dan Bakan Varank’a şu sözlerle seslendi:

“Hani koro halinde biz ‘Milletimizin emrindeyiz’ diyorsunuz ya. Biz sanayicimizle diyaloğunuzda durumun hamasi sloganlarınızın tam aksi olduğunu bir kez daha gördük.”

Diğer yandan AK Parti Gaziantep milletvekillerinin önünde cereyan eden bu diyaloğa seyirci kalmaları da ayrıca utanç verici. ‘Bir saniye sayın bakan, sanayicimize böyle hitap etmemelisiniz’ diyemediniz mi?

Sayın Varank, daha yeni genel başkanımız sayın Ali Babacan’a kibir iması yaparak iftira atmıştınız. Vaziyetiniz ortada; takke düştü kel göründü.”

Şimdi sizi derhal kaba ve üstten davrandığınız sanayicimizin şahsında tüm Gaziantepli sanayicilerimizden özür dilemeye davet ediyorum.”