Bakan Muş, asgari ücret artışıyla beklenen zamlar için ‘vaziyet aldı’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret artışından sonra gelecek zamlar için “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacak” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş. (Twitter)

2023’te geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

Artış muhalefet ve çeşitli meslek örgütlerinden tepkiyle karşılanırken, gelecek zamlar da vatandaşı endişelendiriyor.

Zam yağmurunun beklendiği bugünlerde Ticaret Bakanı Muş konuştu.

‘Haklı gerekçelere dayanmayan zamlar’ için ağır yaptırımların uygulanacağını söyleyen Muş, Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.

*Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

*Konuyu yakından takip ediyoruz.

*Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz.

*Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.