Bakan Kurum: İzmir işgal altındadır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir şu an işgal altındadır” dedi.

Görsel: Youtube

Bakan Kurum dün, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katıldı.

Çevre bakanı burada elinde çubuğuyla projelerden bahsederken şunları dedi: “Şu an maalesef İzmir beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada aslında algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar Osmanlı’yı, ‘İşgal etti’ diye anlatıyor gerçi ama…”

Ahmet Hakan’sa hemen söz girip bakanı ‘yumuşatmaya’ çalıştı: “Bence yine de bu kelimelerle ifade etmeyelim siyasette…”

Soyer, AKP’lilerin hedefinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü törenindeki sözleri nedeniyle bir süredir AKP’lilerin hedefinde.

Soyer, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamada şunları söylemişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soyer’in hedef alınmasına tepki göstererek “Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se, Soyer’in sözünü dinlemediğini fakat programa katılacağı için baktığını söyleyerek “Aslında Atatürk’ün ‘Olabilirler’ sözünü hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var” demişti.

Dün Ankara’da yurt açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Soyer’i babası Nurettin Soyer üzerinden hedef almıştı: “İzmir’de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir’i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı!”