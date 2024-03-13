Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de geçen sene randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyledi
Bakan Koca, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyareti sırasında konuştu.
Türkiye’de 2023’te Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon kişi olduğunu vurgulayan Koca, “Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyoruz” dedi.
Özellikle son yıllarda randevu almak bir çileye dönüştü. Hastalar bazen randevu almak için aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor.