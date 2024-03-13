Türkiye genelinde bir yıl boyunca 23 milyon kişi randevu alıp randevusuna gelmedi. Düzce’de ise 500 bin kişi randevusuna geldi, 100 bin kişi gelmedi. Randevu alıp randevuya gelmemek sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir kardeşimizin o hizmete ulaşmasına engel oluyor. Ödemenizin… pic.twitter.com/N0PDBfpwPc