Bakan Koca: Türkiye, insülin üretecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin diyabetlilerin ihtiyacı olan insülini üreteceğini söyledi.

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Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden “Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik” diye yazdı.

Bakan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun firmaları insülün üretmeye çağırdığını söyleyerek “Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde” dedi.

Bakan yerli aşı Turkovac’la övünse de hem Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) hem de hekimlerden tepki gelmiş, “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda bir rapor var mı” diye sorulmuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşının faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini belirterek “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

Son faz çalışmalarının sonuçları net olarak açıklanmamış, ‘vaka alınmadan’ durdurulmuştu.