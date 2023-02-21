Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Depremde 294 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde 18’i ağır, 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hatay. Fotoğraf: AA

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor” bilgisini paylaştı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında Hatay merkezli deprem sonrası şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlakların oluştuğunu belirten Koca, hastaların tedbir gereği sevk edildiğini kaydetti.

Hatay’da peş peşe iki deprem: En az üç can kaybı

SON HABERLER

Var elbet bizim de bir defterimiz

Milyonlarca insanın hayatı yerle bir olmuş, 40 binden fazla insan ölmüşken tek bir kişinin dahi istifa etmediği, kimsenin görevden alınmadığı bir ülkeyi yazacağız biz.