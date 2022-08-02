Bakan Kirişçi’de jeton düştü: Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Keşke tarımın, gıda üretiminin stratejik öneminin farkına pandemiyle, Rusya-Ukrayna savaşıyla varmasaydık” dedi.

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Türkiye’de kayıtlı çiftçi sayısı 2021’de 500 binin altına inerek son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum Türkiye’nin tarımsal üretimi için büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Zira Türkiye’de üretilmeyen her gıda maddesi daha fazla ithalat demek. Bu da beslenmek için ödenen faturayı yüksek enflasyonun da bulunduğu bir ortamda daha da kabartabilir. Ayrıca son dönemde yaşanan pandemi ve savaş gibi etkenler de gıdaya erişimi çok zorlaştırmıştı. Bu durum ülkelerin kendi üretimini artırması noktasında önemli bir gösterge oldu.

Tarımsal üretim bölgeleri değişse de çiftçinin problemi genellikle aynı. Gittikçe daha fazla artan geçim zorluğu.

Ama AKP, 20 yıllık iktidarı sonrası tarımla ilgili olarak yeni ‘aydınlandı’.

Dünya gazetesinden Vahap Munyar, Bursa’daki bir etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Kirişci’nin şunları söylediğini aktardı: “Keşke tarımın, gıda üretiminin stratejik öneminin farkına pandemiyle, Rusya-Ukrayna savaşıyla varmasaydık. Pandemide teknolojinin bizi doyurmadığını gördük. Para olsa da tarım ürünlerine, gıdaya ulaşılamadığını gördük.”

Venezuela yanıtı: Buna karşı çıkmak ihanettir

Geçen ay, Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceği açıklanmıştı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmişti. Teklife göre üretilecek buğdayın yüzde 30’u Venezuela’da kalacak, yüzde 70’iyse Türkiye’ye gelecek.

Kirişçi, konuyla ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi: “‘Venezuela’da ne işiniz var’ diyenlere Allah akıl fikir versin. Venezuela’ya dönük adımlarımız tarımda global oyuncu olma hedefimizin bir parçasıdır. Buna karşı çıkmak ihanettir. Venezuela’dan toprak kiralamıyoruz, üretimi artırma konusunda yol göstereceğiz.”