Eski enerji bakanından Meclis’teki Akbelen toplantısında ‘maden sahası’ güzellemesi

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akbelen için toplanan milletvekillerine dağıttığı zeytinyağıyla maden sahalarını güzelledi.

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Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor. CHP’nin talebiyle Meclis bugün Akbelen için olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı bu sırada milletvekillerine zeytinyağı dağıttı. Zeytinyağının üstünde “Bu zeytinyağı, TKİ’nin Ege Linyitleri İşletmesi’ne bağlı Manisa Soma’da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarında elde edilmiştir” yazılması dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski bakana “Zeytinyağını kendisine iade ediyoruz ve Akbelen’den vazgeçmiyoruz” diye tepki gösterdi.