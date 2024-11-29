Bahçesaray belediye eş başkanına üç buçuk yıl hapis

Van’ın Bahçesaray ilçesi Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazir, üç yıl beş ay yedi gün hapis cezasına çarptırıldı.

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AA’nın aktardığına göre DEM Parti’den seçilen Hazir’in de olduğu 20 sanık 24 Aralık 2015’teki ‘özyönetim’ açıklamaları nedeniyle yargılanıyordu.

Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ardından savunma yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları alan mahkeme Hazir’la altı sanığı ‘terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla üç yıl bir ay 15 gün, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasındansa üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkındaki üç ay 22 günlük hapis cezasında ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar verildi.

Mahkeme 11 sanığaysa ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla altı yıl üç ay, bir sanığa beş yıl iki ay 15 gün hapis cezası verilmesine, bir sanığın da beraatine hükmetti.