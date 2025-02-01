Bahçeli'ye göre teğmenlerin ihracı isabetli bir karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teğmenlerin ihracı hakkında “TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılıklarını bildirmişti. Teğmenler kısa süre sonra ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), soruşturma kapsamında dün sıralı üç disiplin amiriyle, beş teğmene ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ (ihraç) verildiğini açıkladı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında kılıçlı yemin soruşturması sonucunda üç disiplin amiriyle ve beş teğmenin ihraç edilmesi hakkında şunları söyledi:

“TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalıdır. Karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır.”

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

*Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi, elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir.

*‘Hepimiz Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk’ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir.

*Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP’sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur.

*Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir.

*Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur. Siyasi ve ideolojik taassubun pençesinde ilke ve irade kaybı yaşayan ve Atatürkçülüğü geçim kapısına çeviren soytarılara aldanacak ve kanacak hiç kimse de kalmamıştır.