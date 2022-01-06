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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin tercihi Turkovac

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu için yerli aşı Turkovac’ı tercih etti.

Fotoğraf: Twitter

MHP liderinin iki doz aşısı, Şubat 2021’de tamamlanmıştı.


Bahçeli, bugün Ankara’daki makamında bir hemşirenin kendisine aşı yaparken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

MHP lideri, tweet’ine şu notu düştü: “Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı verilen inaktive Covid-19 aşısı Turkovac, bir hafta önce kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşıya dair yeterince belge açıklanmaması nedeniyle çekincelerini bildirmişti.

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