Bahçeli’nin matematik hesabı Özel’in diline düştü: İttifakı da ikiye indirdi

‘Altılı masa’nın cumhurbaşkanlığı teklifini hedef alırken “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in diline düştü: “3 kere 5, 25 etmez de Tayyip Erdoğan dese ki, ‘2 kere 2, 5 eder’ Bahçeli der ki ‘Tayyip bey kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti.’”

Bahçeli’nin ‘Altı partiye karşı iki partiyiz’ sözlerine de yanıt veren Özel, ‘cumhur ittifakı’ ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi hatırlattı: “İkiye indirdi, artık derdine Destici yansın.”

Bahçeli, yılları hesaplayamayınca Özel’in diline düştü. (AA)

Bahçeli, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “‘Cumhur ittifakı’ milletin ittifakıysa ‘İki yetmez, üç olsun’ dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek” demişti.

Bahçeli’nin matematik hesabı ‘şaşınca’ CHP’li Özel’in diline düştü.

Bahçeli’nin BBP Genel Başkanı Destici’yi ‘cumhur ittifakı’ndan saymamasına da değinen Özel, TBMM’deki basın toplantısında şunları söyledi:

‘Bir ittifak üç taslak’

*Bahçeli de kürsüye çıktı. Eline iki tane anayasa taslağı almış. Bunlardan bir tanesi kendi partisinin taslağı, diğeri kurucusu olduğu vakıf TASAV’ın taslağı. Bir tane de Ak Parti’ninki var; etti mi sana üç tane taslak… Bir ittifak, üç taslak…

*Hem ‘altılı masa’ da mutabakat sağlayamıyor diyorlar. Altı lider çıkmış aynı taslağı tutuyor elinde, “Bizim metnimiz bu” diyor. ‘Cumhur ittifakı’nda iki partinin üç tane taslağı var ortada. Üzerlerinde uzlaşabildikleri bir metin görmedik.

‘Altıya karşı ikiyiz’ diyor, BBP’ye ne oldu?

*Diğer taraftan şöyle söylüyor (Bahçeli): “Altınız bir yanda ikimiz bir yanda.” Ne yapıyoruz… Sela mı vereceğiz ‘cumhur ittifakı’ hakkında? Büyük Birlik Partisi ne oldu? “Altıya karşı ikiyiz” diyor.

*Destici her gün çıkıp her konuda ama her konuda bir şeyler söyleyen, rolünü büyüterek abartarak söyleyen Destici…

*Benim bastırmamla nikahta fotoğraf çektirdiniz üçünüz. Bizimkiler çok şükür her seferinde altılı fotoğrafı en güzel şekilde veriyor, metni imzalıyorlar. Bunlar üç partiydi ama düğün salonlarında çekilenler dışında bir kareleri bile yoktu. Şimdi Bahçeli ikiye indirdi artık derdine Destici yansın.

‘Tayyip bey, 2 kere 2, 5 eder derse…’

*Bahçeli, tuhaf hesaplarına devam ediyor. Geçmişte yaptığı matematik hesaplarıyla güldüren, eğlendiren… Şimdi diyor ki, “Bizce beşer yıllık üç dönem olsa etti mi sana 3 kere 5, 25” diyor. Etmez, 3 kere 5, 25 etmez de Tayyip Erdoğan dese ki, “2 kere 2, 5 eder” Bahçeli der ki “Tayyip bey kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti.”