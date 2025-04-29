Bahçeli'den CHP'ye: Tuz kokmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla ilgili “Alayı birden suçüstü yakalanmış ve kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir” dedi.

Bahçeli basına yansıyan otel görüntülerini de şöyle yorumladı: “Saraçhane’den daha çok pahalı otel odalarıyla lobilerinde vakit geçirenler kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet felsefesine aykırı hareket etmiştir.”

Fotoğraf: MHP

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bunlardan 52’si gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse aranıyor.

‘Belediye yönetimi kokuşmuştur’

Bahçeli, İBB odaklı soruşturmalarla ilgili şunları söyledi:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran; örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması mucibince geçtiğimiz günlerde 50’ye yakın şüphelinin gözaltına alınmasıdır. Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur.

‘Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortada’

* Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen, Beylikdüzü belediye başkanlığı yıllarından itibaren beraber hareket ettiği; tanık, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanan işadamlarının ifadelerine göre imar, ruhsat, iskan karşılığı korkunç bir rüşvet ve irtikap ağı kurulmuştur. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır.

* Saraçhane’den daha çok pahalı otel odalarıyla lobilerinde vakit geçirenler kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet felsefesine aykırı hareket etmiştir. Ak koyun kara koyun tefrik edilmiştir. Bu toplantılar sırasında frekans kesici kullanıp güvenlik kameralarını bantlayan, yeri geldiğinde peçeteyle kapatan, toplantı bitiminde içinde ne olduğu muammaya dönen valizlerle bulundukları muhitten ayrılan kuşkulu yüzler bilinmektedir.

* Özgür Özel’in itiraf ve iddialarıysa paçası tutuşan bir zavallının suç ve suçluyu örtbas etme aceleciliği olup aynısıyla şöyledir: ‘Erdoğan’a niye jammer çalıştırılıyorsa, geleceğin cumhurbaşkanına da ondan jammer çalıştırılıyor.’ Özgür Özel’in bu iddiaları siyasi ve düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır ve ahmakçadır. Emniyet Genel Müdürlüğü kimlerin frekans kesici kullanacağını 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na dayanarak açıklamıştır. Belediye başkanlarının böyle bir hak, yetki ve imtiyazlarının olmadığı netleşmiştir. Dahası Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok ofis veya binası varken gizli toplantı yapma gereği duyduğu otelin mevcut yönetimi, bahsi geçen tarihte frekans kesici kullanılmadığını kamuoyuyla paylaşmıştır.

‘Alayı suçüstü yakalanmış, kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir’

* Nitekim alayı birden suçüstü yakalanmış ve kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir. Beytülmala el uzatanlardan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını siyasetin finansmanına harcayanlardan, para kulesi dikenlerden, sorgusu sırasında telefon ve numara gizleyenlerden, sorulara cevap vermekten devamlı kaçınanlardan, cezaevinde kurye avukat kullananlardan, tutuklu olmasına rağmen sürekli mesaj yayınlayanlardan, tanıklara baskı ve şantaj yapanlardan hesap sorulmayacak da kimden sorulacaktır?

* Özgür Özel’in; ‘İktidarın iki hedefi var: Birincisi milletin iradesine çökmek, ikincisi de İstanbul’un rantına çökmek’ ifadesi hukuksuzluğun zifiri karanlığına yuvarlanmış bir densizin sızlanışı, korku dolu bühtanıdır. CHP, emanete ihanet etmiş ve adaletle yüzleşmekten kaçmıştır. Fakat bu kaçışın faydası olmayacak, hiçbir makul ve makbul sonuca da yaramayacaktır.

‘Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir’

PYD ve ENKS geçen cumartesi Suriye’nin Kamışlı kentinde ‘Rojava Birlik ve Ortak Tutum Konferansı’ düzenlemişti. Konferansa DEM Parti heyeti de katılmıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan süreci hatırlatan MHP lideri, konferansa şöyle tepki gösterdi:

* Özgür Özel’in Mersin provokasyonuyla eşzamanlı olarak, Suriye’nin Kamışlı kentinde ABD ve Fransa’nın teşvik ve desteğiyle, ENKS ve PYD’nin organizasyonuyla düzenlenen, ‘Birlik ve Ortak Tutum Konferansı’nda bölücü talepler dillendirilmiş, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünün hilafına kararlar alınmıştır. Suriye’de merkeziyetçi olmayan, yani üniter yapıyı dışlayan bir çözüm teklifi tartışmaya açılmıştır.

’10 Mart mutabakatı ihlal edilmiştir’

* Elbette Şam yönetimi bu ayıplı, arızalı, icazetli ve fırsatçı konferansın karar ve açıklamalarını şiddetle reddetmiş; Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğini, topraklarının ve halkın bütünlüğünü savunarak kırmızı çizgi olduğunu vurgulamıştır. Harici unsurların tesir, telkin ve dayatmalarıyla terörist Mazlum Abdi ile Suriye geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki 10 Mart mutabakatı ihlal edilmiştir. Bu ihlalin telafi edilerek PYD/YPG terör örgütünün silah bırakıp Suriye Arap Cumhuriyeti’ne belirlenmiş yol haritası doğrultusunda entegre olması bölge barışı ve geleceği adına hayati önemdedir.

‘Ön şartsız 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esas’

* Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Ön şart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır.

* Özellikle halen yaşam mücadelesi veren, umut verici haberler almak istediğim ve Rabbim’den şifa bulmasını niyaz ettiğim DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir. Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir.

‘Cumhur İttifakı depreme dayanıklı konutları hayata geçirecek’

* İstanbul’da 1,5 milyon binanın riskli olduğu, dönüşmeyi bekleyen konut sayısının da 600 bin civarında bulunduğu açıklanmıştır. 2018 yılından buyana İstanbul’a bir çivi çakmayan müflis siyasetçilerin başından beri tek hedefi şehremini görevini onurluca üstlenmek değil, bilakis oturdukları koltuğu basamak yaparak siyasi kariyer iştahlarını doyurmak üzerine şekillenmiştir. İstanbullu kardeşlerim kandırılmış, aldatılmış ve umutları yıkılmıştır. Bu haksızlıktır, siyasi ahlak ve etik ilkelerine sığmayan açgözlülük, fırsatçılık ve hasisliktir.

* Kanal İstanbul’a karşı çıkıp devamlı surette yaygara koparan, kentsel dönüşüme itiraz eden malum siyasi zihniyet depremle mücadelenin hazırlık aşamasında dahi sınıfta kalmış, sadra şifa hiçbir basiret ve gayret göstermemiştir. İnanıyorum ki; Cumhur İttifakı İstanbul’da muazzam atılganlıkla depreme dayanıklı konutları hayata geçirecek, bu aziz kentimizi sonuna kadar sahiplenecektir.

* Ayrıca deprem konusunda çalışan ilim insanlarının ve ortaya karışık söylemleri meslek edinen sözde uzmanların çelişkili, birbiriyle tamamen çatışan söz ve değerlendirmeleri kabul edilir gibi değildir. Böylesine can alıcı bir konuda ağız birliği halinde hareket etmek akademik ahlak ve edebin gereğiyken, bu yapılamamıştır.

* Bir deprem uzmanı akademisyenimiz tarafından, Kumburgaz çukurundaki fay hattının tamamen kırılmasıyla İstanbul’da başka bir deprem tehlikesinin kalmadığına dönük iyimser açıklaması yüreklere su serpmiş olsa bile, sıralı tedbirleri aksatmadan ve ara vermeden almak zorunluluktur.

‘CHP kuryesi dilidir’

İstanbul’un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul’u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir.