Bahçeli’den Akşener’e: Partinin başında kal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için “Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim” dedi.

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Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı. Ancak kurultay kararını duyurduğu gün aday olup olmayacağını açıklamamıştı. Akşener bir hafta sonra 27 Nisan’daki kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

Bayram namazından sonra basına konuşan Bahçeli, ‘basından takip ettiği kadarıyla İYİ Parti’de önüne gelenin aday olduğunu gördüğünü’ söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye’nin meselelerini, Anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunan, geçmiş dönemlerde siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulmuş olan bu siyasi partinin, böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden, kararını vermek suretiyle 27 Nisan’da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde, istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler, etmezler ama benim düşüncem budur.”