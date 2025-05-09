Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, PKK’nın kongresinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’taki çağrısında şöyle demişti: “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

PKK bugün Öcalan’ın çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını, sonuçların çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” dendi.

Türk, TV 100 yayınında kongrenin toplanmasına dair şunları söyledi:

“En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapıyı aralaması ve Türkiye’ye bir çağrı yapması önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Fakat bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.

Bugün de sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi ve bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum.

‘Açıklama uzun bir sürece yayılmaz’

Açıklama (kongrenin sonuçları) uzun bir sürece yayılmaz. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonunda kararlarını açıklayacaklardır. Zaten kongrenin toplanmış olması ve sayın Öcalan’ın bu konudaki talebini yerine getireceği konusunda başından beri bir endişemiz yoktu. Kısa bir süre içerisinde bu karar ortaya çıkacaktır.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istedi.

PKK, 1 Nisan’da Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atıldı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiği, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediği öne sürüldü.