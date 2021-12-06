Babasının dövdüğü bebek taburcu edildi

Gaziantep’te babasının dövmesi sonucunda hastanede tedaviye alınan bebek taburcu edildi.

Yunus Göç, bebeği C.’yi dövdüğü gerekçesiyle 30 Kasım’da ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı. Gaziantep başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı: “29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.“

AA’nın haberine göre bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, onu taburcu ettiklerini yazılı açıklamayla duyurdu.

Bebeğin hastaneye yatırıldığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu belirten Demir, yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.“

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, “Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur” ifadelerini kullandı.