Diken

Yaramazlara biraz batar!

Babasının dövdüğü bebek taburcu edildi

Gaziantep’te babasının dövmesi sonucunda hastanede tedaviye alınan bebek taburcu edildi.

Yunus Göç, bebeği C.’yi dövdüğü gerekçesiyle 30 Kasım’da ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı. Gaziantep başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı: “29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.


AA’nın haberine göre bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, onu taburcu ettiklerini yazılı açıklamayla duyurdu.

Bebeğin hastaneye yatırıldığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu belirten Demir, yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, “Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur” ifadelerini kullandı.

Babası tarafından dövülen bebek servise alındı

Babası tarafından dövülen bebeğin doktoru: Hayati tehlikeyi atlattı

​​​​​​​Bebeğini döven adam tutuklandı

SON HABERLER

Bütün eller testislere!

Alim Erginoğlu henüz bir stadyum dolusu insana seslenebilmiş değil ama o da, ikisi testis üç kanser atlatmış biri olarak zamanının önemli bir kısmını farkındalık çalışmalarına ayırıyor. Bu sene çabaları, İngiltere’nin en büyük kanser araştırma ve yardım kuruluşu Cancer Researh UK tarafından ödüle layık görüldü. Erginoğlu deneyimlerini Diken’le paylaştı.

Hesabı deliler sorarsa…

Elinize değil gözünüze yapışıyor Deli İbram Divanı. Bir sayfa, bir sayfa daha derken bitiveriyor. Sosyal medya paylaşımları, 20 yılda sekiz öykü kitabı yayınlayan Ahmet Büke’nin bu ilk romanını Yaşar Kemal’in eserleriyle karşılaştırıyor. Edebiyat severler bugünlerde bu kitabı konuşuyor.

Merhaba Canım

‘Merhaba Canım’ ilginç olduğu kadar derinlikli bir hayatın, iyi kotarılmış bir belgeseli.

Atlantik’ten Urallar’a Avrupa

AB perspektifinin zayıflamış olması, bu bölgedeki iş birliği alanlarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ukrayna krizinin güneyimizdekini mumla aratacak bir enkaz yaratmaması için de Gaulle’e kulak vermekte fayda var.