Babası, Anna ‘Delvey’ Sorokin’i anlattı

Kendisini Alman varis olarak tanıtıp çevresini dolandıran ve hikayesi izlenme rekorları kıran Anna Sorokin, namı diğer Anna Delvey’nin babası kızıyla ilişkisini anlattı.

Fotoğraf Reuters

Anna Delvey adıyla bankalardan New York sosyetesine, lüks otellerden iş insanlarına herkesi çok zengin bir Alman varisi olduğuna inandıran Anna Sorokin, 2019’da dolandırıcılıktan suçlu bulunarak hapis cezası almıştı.

Hakkında New York dergisinde çıkan bir araştırma haberine dayanan Netflix yapımı ‘Inventing Anna‘ platformun en çok izlenen İngilizce dizisi olmuşu.

31 yaşındaki Sorokin, 16’sındayken ailesiyle birlikte Rusya’dan Almanya’ya taşınmıştı. Daily Mail’e konuşan babası Vladim Sorokin kızının her zaman pahalı zevkleri olduğunu, bunu nereden aldığını bilmediğini anlattı. Baba Sorokin işlerinin iyi gitmesiyle birlikte daha çok para kazandığını ve kızına Almanca, İngilizce, Fransızca dersleri alması için özel hoca tuttuğunu, dans dersleri bile aldırdığını söyledi.

Almanya’daki ergenlik yıllarında kızına pahalı kıyafetler aldığını, bazılarını bir kere bile giymediğini anlatan baba, yaşadıkları Eschweiler kasabasının ‘Anna Delvey‘ye yetmediğini bu yüzden önce Londra’ya ardından Berlin ve Paris’e yerleştiğini söyledi: “Paris Hilton gibi yaşamak istiyordu ama biz ona bunu sağlayamazdık.“

Sorokin, Şubat 2021’de şartlı tahliye edilmiş ve New York şehrinin kuzeyindeki bir tesiste gözaltına alınarak ABD göçmenlik dairesi yetkilileri tarafından tutuklanmıştı. Şimdi vize süresini aştığı ve sınırdışı edilmesi gerektiği yönündeki suçlamalara karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

‘İnsanları parmağında oynatma kabiliyeti var’

Tutuklu bulunduğu merkezden haftada üç-dört kez telefonda konuştuklarını belirten Sorokin sözlerini şöyle sürdürdü: “Sohbetimiz hep aynı konu üzerine: Paraya ihtiyacı olması. Cezaevinde işlerini halletmesi için etrafındakiler para ödüyor. İnsanları parmağında oynatma kabiliyeti var. Geçmişte ona binlerce dolar yolladım. Şimdi tutuklu olduğu için daha az miktarlar söz konusu. Ama orada bile finansal durumunu kontrol etmeyi öğrenemedi. Bana bir kez olsun beni sevdiğini söylediğini sanmıyorum. Onun yerine şöyle der: ‘Ben senin tek kızınım. Bana yardım etmek ve para vermek zorundasın. Bunu beni halletmemin bir yolu yok‘. Ama bir yolunu buldu, dürüst olmayan ve utanç verici bir yolunu. Bu da onun hapse girmesine sonra da sınırdışı edilmeyi beklemek üzere göçmenlik merkezine konulmasına neden oldu.”

Peki Anna sınırdışı edilirse ne olacak, nereye gidecek? Babası evlerinde kızları için her zaman bir yer olduğunu söylüyor: “Ona destek oluruz ve önceki hatalarını yeniden yapmamasını sağlarız. Ne olursa olsun her şerde bir hayır vardır. Her gün yeni bir başlangıç. Anna’nın içinde kötülük olduğunu düşünmüyorum ama hayatında ilk defa hayatıyla ilgili ne yapacağını bulmak zorunda.“

Haberin yayınlanmasından sonra Daily Mail muhabrine ulaşan Sorokin’in ise “Anne-babmla yaşamaktansa hapiste olmayı yeğlerim” dediği belirtildi.