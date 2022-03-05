‘Anna Delvey’den ‘Covid oldum’ davası

Kendisini Alman varis olarak tanıtıp çevresini dolandıran ve hikayesi izlenme rekorları kıran Anna Sorokin, namı diğer Anna Delvey, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) Covid-19 geçirdiği için dava açtı.

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Anna Delvey adıyla bankalardan New York sosyetesine, lüks otellerden iş insanlarına herkesi çok zengin bir Alman varisi olduğuna inandıran Anna Sorokin, 2019’da dolandıracaktan suçlu bulunarak hapis cezası almıştı.

Hakkında New York dergisinde çıkan bir araştırma haberine dayanan Netflix yapımı ‘Inventing Anna‘ platformun en çok izlenen İngilizce dizisi olmuşu.

Sorokin, Şubat 2021’de hapishaneden şartlı tahliye edilmiş ve New York şehrinin kuzeyindeki bir tesiste gözaltına alınarak ICE yetkilileri tarafından tutuklanmıştı. Şimdi vize süresini aştığı ve Almanya’ya sınır dışı edilmesi gerektiği yönündeki suçlamalara karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Sorokin dava dilekçesinde birkaç kez üçüncü doz aşısını olmak için talepte bulunudğunu ve bunun yetkililer tarafından reddedildiğini, ardından ocakta Covid testinin pozitif çıktığını anlattı.

Sorokin’in avukatı müvekkilinin Covid hastalığının halsizlik, beyin sisi, nefes darlığı ve öksürük gibi devam eden etkilerini yaşadığını belirtti.

Sorokin’le birlikte üç tutuklu daha dava açarken avukatı bunun yalnızca müvekkiliyle ilgili bir dava olmadığını, merkezlerdeki aşı sorununa dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kronik böbrek enfeksiyonu, depresyon gibi sağlık sorunları olduğunu belirten Sorokin’se “Bu davada yer alıyorum çünkü üçüncü doz aşısını olmak isteyen herkes yaptırabilmeli” dedi.

ICE temsilcisiyse konuya ilişkin Covid’le ilgili ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin protokollerini izlediklerini belirtmekle yetindi.