Babacan’ın aklına yeni geldi: Trol ordusu, Gezi döneminde başladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ‘trol ordusu’nu Gezi eylemlerinden sonra oluşturmaya başladığını, kendi döneminde de bunların yeni yeni ortaya çıktığını söyledi.

Babacan, iktidarın trol ordusunu oluşturmak için ‘resmi ya da gayriresmi’ kaynaklar oluşturduğunu da kaydetti.

İktidara yakın ‘trol orduları’, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı dosyayla berbaer tekrar gündme gelmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, trolleri anlattı. (FOX)

Ali Babacan, Gezi eylemlerinin başladığı Haziran 2013’te AKP hükümetindeki görevinin başındaydı, 2015’e kadar devam etti.

Babacan, 2019’da AKP’den istifa ederek sonrasında DEVA Partisi’ni kurdu, ardından da CHP’nin öncülük ettiği altılı masa ittifakına katıldı.

Babacan’a benzer yolda yürüyen bir diğer liderse eski başbakan Ahmet Davutoğlu oldu. O da Gelecek Partisi’ni kurarak aynı ittifaka girdi.

Trol ordusu Gezi’den

Babacan, bakanlık yaptığı Gezi eylemleri dönemi hakkında FOX’te konuştu.

Gezi’de sosyal medyanın etkisinin iktidarca fark edilğini söyleyen Babacan, trol ordusunun temellerinin de bu dönemde atıldığını anlattı.

Kendi döneminde de bunun ‘etkili olmasa’ da görüldüğünü kaydeden Babacan şunları söyledi: “Gezi olaylarında sosyal medyanın çok etkili olduğu ortaya çıktı. Baktılar ki insanlar üzerinde etkili Gezi olaylarından sonra iktidar kendi trollerini oluşturma çabasına başladı. Bu, Gezi olaylarından sonraki bir süreçtir. Ben 2015’te hükümetten ayrıldım, ayrıldığım günlerde vardır bir şeyler ama şu andaki gibi öyle bir yapı değildi. Şu anda çok acayip bir şey oldu, maaşlı askerler var…”

İktidarın kaynak sorunu yok

“Kaynakları nereden” sorusunu da yanıtlayan Babacan, şöyle konuştu: “Şu andaki iktidar için kaynak sorunu yok, resmi ya da gayriresmi. Akıllarına gelebilecek de ‘Paramız yok’ diye yapamayacakları hiçbir iş yok. Ülke için büyük kaynak sorunları var ama iktidar için yok.”