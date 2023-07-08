Rusya Azov komutanlarının Türkiye’den Ukrayna’ya dönüşünü ‘ihlal’ saydı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’deki Azov Taburu liderlerinin Ukrayna’ya dönmelerinin anlaşma ihlali olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022’de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Savaş esirleri anlaşma kapsamında Türkiye’ye gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’de bulunan beş Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Rusya’dan tepki gecikmedi.

Sputnik’in haberine göre anlaşmanın şartlarında Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye’de kalmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, hiç kimsenin bu kişilerin Türkiye’den Ukrayna’ya teslim edildiğine dair Rusya’yı bilgilendirmediğini vurguladı.

Peskov, Türkiye’nin Azov Taburu liderlerini mevcut anlaşmaları ihlal ederek Kiev’e teslim etme kararının doğrudan Ukrayna’nın karşı taarruzda uğradığı başarısızlıklarla ilgili olduğunu savundu.