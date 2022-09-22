Rusya ve Ukrayna arasında ‘sürpriz’ esir takası: Türkiye arabulucu oldu

Rusya ve Ukrayna, dün, savaşın başlangıcından bu yana görülen en büyük esir takası kapsamında 300 savaş esirini birbirlerine iade etti.

İade edilenler arasında bu yılın başında Mariupol kentini uzun süre savunan Ukraynalı birliklerin komutanlarının bulunduğu aktarıldı.

Esir takasının zamanlaması ‘sürpriz‘ olarak nitelenirken büyüklüğü de dikkat çekti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah ülkesinin Ukrayna’yı işgale devam etmek için seferberlik ilan ederek Rusya’nın kısa süre içinde işgalden vazgeçmeyeceğinin sinyalini vermişti.

Ukrayna’nın Donbas bölgesini kontrol altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar da serbest bırakılan bazı esirleri yargılayacaklarını geçen ay açıklamışlardı.

Serbest bırakılan yabancı uyruklu kişiler arasında Ukrayna için savaşırken yakalanarak ölüm cezasına çarptırılan iki Britanyalı ve bir Faslı’nın olduğu belirtildi. Serbest diğer yabancılar arasında üç Britanyalı, iki ABD’li, bir Hırvat ve bir de İsveçli bulunuyor.

Türkiye arabulucu oldu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, takasın Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yardımıyla gerçekleştiğini, uzun süredir hazırlık yapıldığını ve yoğun bir pazarlık süreci içerdiğini söyledi.

Yardımları için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Zelenski, takas kapsamında serbest bırakılan beş kıdemli Ukraynalı askerin savaş bitene kadar Türkiye’de kalacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye’ye teşekkür etti.

Azov Birliği komutanı bir süre Türkiye’de

Türkiye’de kalacak olan isimler arasında yoğun çatışmalarda bulunan Azov birliği komutanı yarbay Denis Prokopenko, yardımcısı Siyatoslav Palamar ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Serhiy Volonski bulunuyor.

Takas anlaşması kapsamında Rusya’nın Mariupol’ü ele geçirmesinin ardından esir tutulan 215 Ukraynalı serbest bırakılırken Ukrayna da Rus uyruklu ve Rusya yanlısı Ukraynalı 55 kişiyi geri gönderdi.

Ukrayna’dan gönderilen isimler arasında yasaklanan Rusya yanlısı siyasi partinin lideri Viktor Medvedchuk da bulunuyor. Medvedçuk, Ukrayna’da vatan hainliğiyle yargılanıyordu.

Rusya Ukrayna’da desteklediği ayrılıkçı güçlerin bu yıl yargılanacağını açıkladığı kişileri neden serbest bıraktığı ya da takasla ilgili bir açıklamada bulunmadı.