NATO’dan Rusya’ya referandum tepkisi: Sahte seçimlerin meşruiyeti yoktur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’da Rusya destekli ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşruiyetinin olmayacağını söyledi.

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Stoltenberg, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson’da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı seçimlerle ilgili sosyal medyasındaki hesabında “Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur” dedi.

AA’nın haberine göre Stoltenberg, seçimlerin Rusya’nın Ukrayna savaşında değişiklik getirmeyeceğini belirtti. Stoltenberg, devamında şunları dedi: “Bu Putin’in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna’ya desteğini artırmalıdır.”

Ne olmuştu?

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı’nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahı ‘Donbas’taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon’ başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya’nın Ukrayna işgali başlamıştı.