Diken

Yaramazlara biraz batar!

Azerbaycan'da düşen uçağın kara kutuları Brezilya'ya gönderilecek

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının uçuş kayıt cihazlarının (kara kutular) çözülmesi için Brezilya’ya gönderileceğini bildirdi. 

Fotoğraf: AA

Bakü-Grozni seferindeki AZAL’a ait uçak, Rusların ‘teknik ve fiziki müdahalesi sonucu’ 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Yolculardan 38’i ölmüş, 29’uysa kurtulmuştu.


Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonda görüştüğünü, özür ve başsağlığı dilediğini bildirmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan ve Rusya’yla istişareler neticesinde ve düşen uçağın Brezilya’da üretilmiş olması nedeniyle kara kutularının deşifresi için bu ülkenin seçildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında kararın Şikago Sözleşmesi’nin 13’üncü maddesine uygun olarak alındığı belirtildi.

İlgili madde şu şekilde: “Soruşturmayı yürüten devlet uçuş kayıt cihazlarının okunması ve deşifre edilmesi için bir ülkenin seçilmesine karar verir.”

Kazak yetkililer, daha öncesinde düşen uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu ve uçak kazası soruşturmasına 17 uluslararası uzmanın katıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya düşürülen uçak için tazminat ödemeli

Putin düşürülen uçak için Aliyev’den özür diledi

Azerbaycan Hava Yolları, Rusya’nın üç şehrine daha uçuşları durdurdu

ABD: İlk belirtilere göre Azerbaycan uçağını Rus hava savunma sistemleri düşürdü

İsrail hava yolu şirketi, ⁠Moskova uçuşlarını iptal etti

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

SON HABERLER

Mahir Polat'ın avukatı: Kaybedecek zamanımız kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin bir an önce tahliyesini istedi: “İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.”

Kutup ayısı Siku'nun insan saçına alerjisi var

Uzmanlar, Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Siku adlı kutup ayısının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine test yaptı. Sonuçlarda kutup ayısının insan saçı kepeğine alerjisi olduğu ortaya çıktı.