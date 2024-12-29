Azerbaycan'da düşen uçağın kara kutuları Brezilya'ya gönderilecek

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının uçuş kayıt cihazlarının (kara kutular) çözülmesi için Brezilya’ya gönderileceğini bildirdi.

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Bakü-Grozni seferindeki AZAL’a ait uçak, Rusların ‘teknik ve fiziki müdahalesi sonucu’ 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Yolculardan 38’i ölmüş, 29’uysa kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonda görüştüğünü, özür ve başsağlığı dilediğini bildirmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan ve Rusya’yla istişareler neticesinde ve düşen uçağın Brezilya’da üretilmiş olması nedeniyle kara kutularının deşifresi için bu ülkenin seçildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında kararın Şikago Sözleşmesi’nin 13’üncü maddesine uygun olarak alındığı belirtildi.

İlgili madde şu şekilde: “Soruşturmayı yürüten devlet uçuş kayıt cihazlarının okunması ve deşifre edilmesi için bir ülkenin seçilmesine karar verir.”

Kazak yetkililer, daha öncesinde düşen uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu ve uçak kazası soruşturmasına 17 uluslararası uzmanın katıldığını duyurmuştu.