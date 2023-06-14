Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali bu yıl 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival düzenleyicisi Seyir Derneği’yse 24 Haziran’da başlayacak ‘Açık Hava Film Geceleri’yle sinemaseverlere ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.

Görsel: Diken

Seyir Derneği, seyircilerine 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Açık Hava Film Geceleri’yle merhaba diyecek. Balıkesir’deki Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın (eski vergi dairesi) denize nazır bahçesinde düzenlenecek gösterimlerde dünya festivallerinde gösterilen 10 film, sinemaseverlerle buluşacak.


  • 24 Haziran – Avatar: Suyun Yolu / Avatar: The Way of Water
  • 25 Haziran – The Banshees of Inisherin
  • 26 Haziran – Hüzün Üçgeni / Triangle of Sadness
  • 27 Haziran – Kurak Günler
  • 28 Haziran – Dali Diyarı / Daliland
  • 29 Haziran – Düşman Kardeşler / Rocco and His Brothers
  • 30 Haziran – Suç Bende / The Crime Is Mine
  • 30 Haziran – Sonsuz Sır / The Eternal Daughter
  • 1 Temmuz – Resmi Yarışma / Official Competition
  • 2 Temmuz – Saint Omer

Her gece 21:15’te başlayacak filmlerin biletleri 17 Haziran’dan itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak. 100 TL’lik biletler gişeden de alınabilecek.

‘Avatar depresyonu’nun çaresi yine doğada

SON HABERLER