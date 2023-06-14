Ayvalık Açık Hava Film Geceleri başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali bu yıl 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival düzenleyicisi Seyir Derneği’yse 24 Haziran’da başlayacak ‘Açık Hava Film Geceleri’yle sinemaseverlere ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.
Seyir Derneği, seyircilerine 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Açık Hava Film Geceleri’yle merhaba diyecek. Balıkesir’deki Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın (eski vergi dairesi) denize nazır bahçesinde düzenlenecek gösterimlerde dünya festivallerinde gösterilen 10 film, sinemaseverlerle buluşacak.
- 24 Haziran – Avatar: Suyun Yolu / Avatar: The Way of Water
- 25 Haziran – The Banshees of Inisherin
- 26 Haziran – Hüzün Üçgeni / Triangle of Sadness
- 27 Haziran – Kurak Günler
- 28 Haziran – Dali Diyarı / Daliland
- 29 Haziran – Düşman Kardeşler / Rocco and His Brothers
- 30 Haziran – Suç Bende / The Crime Is Mine
- 30 Haziran – Sonsuz Sır / The Eternal Daughter
- 1 Temmuz – Resmi Yarışma / Official Competition
- 2 Temmuz – Saint Omer
Her gece 21:15’te başlayacak filmlerin biletleri 17 Haziran’dan itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak. 100 TL’lik biletler gişeden de alınabilecek.