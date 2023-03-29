Aytunç Erkin: Üç kelimeyi masaya yatıralım

Gözden kaçtı! MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, HÜDA PAR konusunda sessizliğini bozmasının arasından gündem bu açıklamalar oldu ve dikkat çekmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 26 Mart’ta, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım sürecine ilişkin soru üzerine, Yeniden Refah Partisi ile AKP, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR arasında aslında öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi. Üç kelimeyi masaya yatıralım. Taban… MHP’nin tabanı ile HÜDA PAR’ın tabanı arasında nasıl bir birliktelik var? “Türk” kelimesinden kaçan bir parti ile ömrünü Türk milliyetçiliğine adamış parti nasıl buluştu? Şeyh Said’i öven bir yapıyla Bahçeli nerede anlaştı? Gönül… Bu partiler iç dünyalarında birlikteydi ve kamuoyunun haberi mi yoktu? Hafıza birlikteliği… Yaşananları bilinçli bir şekilde zihinlerinde saklayan bu partiler nasıl bir birliktelik kurdu? Oysa hafızamız, bu partilerin o kadar da yakın olmadıklarını anlatıyor bize!

Aytunç Erkin’in yazısı