Aytunç Erkin: Hırsızlık olayının kamera kayıtları nerede?

Hırsızlık olayının kamera kayıtları nerede? Bekçi, 7-8 el ateş ettikten sonra neden yetkilileri bilgilendirmedi? 14 saat sonra harekete geçildi? 7-8 el ateş sesini kimse duymadı mı? Hırsızlar, inşaat şantiyesinden il binasına doğru kaçmışsa, yolun altında kalan (kot altı 4-5 metre) il binasına kurşun nasıl isabet eder, koltuğa saplanır? Ve o hırsızlar bulundu mu? İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da SÖZCÜ TV’deki yayınımızda kuşkularını şu cümlelerle dile getirdi: “Bir silahın etki mesafesinin 25 metre maksimum 100 metre olduğunu herkes bilir. Atıcıkla ilgili kriminal bilgi… İYİ Parti il başkanlığının lokasyonunu iyi analiz etmek gerekiyor. Önünden yol geçiyor ve yolun altında. Kot altı yani. Yolun karşısından bir atış olduğu takdirde binanın zemin katına kurşunun isabet edebilmesi mümkün değil. Kaldı ki kurşun deliklerinden bir tanesi zemin katta. Deliği karşıya alıp baktığınız zaman bu yoldan atışla mümkün! Diğer kurşunda üçüncü katta. İki kurşun arasında 10 metre mesafe var. Dolayısıyla bu atışın hırsız kovalamacasında yaşanması teknik olarak mümkün değil, fizik kurallarına aykırı.”
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