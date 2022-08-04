Aytunç Erkin: Borç yiğidin kamçısı mı yoksa ‘biat ettirmenin’ yolu mu?

Haziran 2021 itibarıyla hanehalkı finansal borcu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 oranında artarak 909.7 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu artışta miktarsal olarak en önemli etken hanehalkı finansal yükümlülükleri arasında yüzde 98.1 ile en büyük kalemi oluşturan banka kredisi stoku olmuştur. Banka kredisi stokunun alt kalemlerine bakıldığında Haziran 2021 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre taşıt kredisi stoku yüzde 74.5, kredi kartı stoku yüzde 42.7, ihtiyaç kredisi stoku yüzde 21 ve konut kredisi stoku yüzde 18.4 oranında artmıştır. Yani.. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı/2021 diyor ki: Ben 2002’de iktidara geldiğimde borç 6.5 milyar liraydı ve 19 yıl sonra boç yüzde 139 arttı ve 909.7 milyar lira oldu. İşte size borçlanan hane halkının rakamlarla trajik durumu. Borç yiğidin kamçısı mı yoksa “biat ettirmenin” yolu mu?
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