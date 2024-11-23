Ayşe Yıldırım: Üyelik başvurularını MİT’e havale eden partiye ne denir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimlerden MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ile görüşmesinde yurtdışı ofislerine çok sayıda üyelik başvurusu aldıklarını söylemiş Özgür Özel. Ama “FETÖ veya diğer terör örgütleri CHP’ye sızar” diye korkuyormuş!

“Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.”

Daha birkaç hafta önce ‘Saray’dan birileri’ tarafından ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni araştırmak ve karıştırmak için talimat almakla’ suçladığı MİT’e yurtdışı parti üyelerini belirleme işini ‘havale’ edişini böyle anlatıyor Özgür Özel.

Yani; CHP yurtdışında yapılan üyelik başvuruları listelerini MİT’e iletecek. MİT bakacak, inceleyecek! “Bu isimler güvenli üye yapabilirsiniz”, “Bu isimler olmaz, üye yapmayın” diyecek!

Açıkçası CHP üyelerini MİT belirleyecek!

Bu durumda CHP yöneticilerine söylenecek tek söz kalıyor:

Hem eski genel başkanınızın ‘iktidarın arka bahçesi’ diye suçladığı, hem sizin daha birkaç hafta önce ‘Saray’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni araştırma ve karıştırma talimatı almakla’ suçladığınız MİT’e yurtdışı örgütlenmenizi ‘havale’ ettiğinize göre bundan sonra boşuna ‘dinleniyoruz’ demeyin.