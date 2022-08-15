Ayrılık kısa sürdü: Friends Netflix Türkiye’ye geri döndü

David Crane ile Marta Kaufmann tarafından yaratılan kült komedi dizisi ‘Friends’ iki buçuk aylık aranın ardından Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü.

Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarını konu alan sitcom dizisi, 1 Nisan 2021’de 10 sezonunun tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşmuş, 31 Mayıs 2022 itibarıyla da Netflix Türkiye’den kaldırılmıştı.

Dizi, geçtiğimiz sene ABD’de de benzer şekilde Netflix’ten ayrılarak gösterim haklarının yeni sahibi HBO Max’e geçmişti. HBO Max, 27 Mayıs 2021’de ‘Friends: The Reunion‘ı yayınlayarak altı başrol oyuncusunu yıllar sonra bir araya getirdi.

Friends’in iki buçuk aylık aranın ardından yeniden Netflix Türkiye’ye dönmesi HBO Max’ın yakın zamanda duyurduğu büyümeme kararıyla bağlantılı olabilir. Temmuz ayında Avrupa’da orijinal yapımlara ara vereceğini açıklayan şirket Türkiye pazarına giriş planlarının da askıya alındığını duyurmuştu. HBO Max’ın kararının ardından orijinal içeriklerin başka yerlere lisanslanacağı iddiaları ise konuşulanlar arasında.

Temmuz başında BluTV’den de kalkan dizinin oraya da dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.