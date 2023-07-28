AYM’nin ’emsal kararlar’ sayfası hizmete açıldı

ABD’li aktör Kevin Spacey kendisine yöneltilen tüm cinsel saldırı suçlamalarından paçasını kurtardı. 64. yaşını mahkemede kutlayan Spacey, jürinin karşısında derin bir ‘oh’ çekti ve birkaç damla gözyaşı döktü: ‘‘Ne kadar teşekkür etsem az.’’