Ay'ın güney kutbuna gönderilen 'Athena' uzay aracı yan yattı: Görev iptal

ABD’den Ay’ın güney kutbunu keşfetmek için gönderilen ‘Athena’ uzay aracının yan yattığı ve görevini yapamaz hale geldiği açıklandı.

Fotoğraf: NASA

Teksas’ta uzay çalışmaları yapan Intuitive Machines isimli özel firma, dün ‘IM-2’ misyonu kapsamında fırlatılan Athena’nın planlandığı gibi Ay’a indiğini açıklamıştı.

Misyon yetkilisi, inişin başarılı olduğunu, fakat aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini söylemişti.

Bugün, uzay aracının hedeflenen iniş noktasını 250 metreden fazla ıskaladığı, yan yattığı ve ‘buz gibi bir kraterin içinde’ çalışamaz halde olduğu duyuruldu.

Athena’nın buna rağmen sinyal bağlantısı kesilmeden önce, konumunu doğrulayan fotoğraflar çekmeyi ve bazı deneyleri gerçekleştirmeyi başardığı belirtildi.

Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.

Intuitive Machines şirketinin ‘IM-1’ misyonunda fırlatılan ‘Odysseus’ adlı uzay aracı, Şubat 2024’te indiği Ay’da yan yatmıştı.

ABD’li şirket Firefly Aerospace’in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan ‘Blue Ghost’ uzay aracıysa 2 Mart’ta başarıyla Ay’a inmişti.