‘Winnie the Pooh’un (Ayı Winnie) korku versiyonu ve Expend4bles, yılın en kötü filmleri seçildi.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Organizatörlerin ‘Oscar’ın çirkin kuzeni’ olarak tanımladığı Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.

Neredeyse tüm kategorilerde ödülleri geçen yıl gösterime giren ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ silip süpürdü.

Film yayınlandığında da ağır eleştirilerle karşılaşmıştı. The Guardian, ‘korkunç bir kombinasyon’ diye nitelediği filme bir yıldız vermişti. Empire da yapımı ‘şimdiye kadar görülmüş ve sinemalarda gösterime girmiş korku filmleri arasındaki en zayıf senaryo ve oyunculuğa sahip film’ diye değerlendirmişti.

Yılların sevimli karakterleri Ayı Winnie ve Domuzcuk’un (Piglet) kana susamış katiller olarak tasvir edildiği filme en kötü film, en kötü senaryo, en kötü yönetmen ve beyazperdenin en kötü çifti ödülleri verildi.

En kötü erkek oyuncu ödülü ‘Mercy’deki İrlandalı gangster rolüyle Oscar ödüllü Jon Voight ‘layık görüldü.’ Megan Fox, hem korku-hırsızlık filmi ‘Johnny & Clyde’ ile en kötü kadın oyuncu hem de ‘Cehennem Melekleri’ serisinin dördüncü filmindeki rolüyle en kötü yardımcı kadın oyuncu ödülünü ‘kazandı.’

En kötü yardımcı erkek oyuncu ise ‘Expend4bles’daki rolüyle Sylvester Stallone seçildi.