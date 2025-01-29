Ayhan Bora Kaplan davasında altı polisin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada, altı polis hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

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Ankara’daki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat ve Mustafa Çotuk katıldı.

Hakim, Serdar Sertçelik’in Macaristan’da olup olmadığına ilişkin emniyete iletilen yazıdan yanıt gelmediğini bildirerek sanıklara söz verdi.

Eski şube komiseri sanık Ufuk Gültekin, Serdar Sertçelik’in yaralanması sebebiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne tedavi için gittiği sırada, ‘Gözaltına alınmasına dair sakınca vardır yazısı alınması’ talimatına dair savcı Mustafa Kaya’yla mesajlaşmalarını mahkemeye sundu.

Sanık Gültekin, savcı Mustafa Kaya ile uzun zamandır çalıştıklarını söyleyerek şunları söyledi:

“Bana savcımız soru da sorardı, talimat da verirdi. Bu aramızdaki samimiyetten kaynaklanıyor. Ben de bu mesajı Gökhan komisere ilettim ve talimatı Gökhan komiserim yerine getirdi. Benim yetkim yoktur, sadece mesaj ilettim.”

Söz alan sanık Kerem Gökay Öner ise devlet memuru olduğunu, görev sırasında adli makamların verdiği talimatları yerine getirdiğini ve kanunsuz bir iş yapmadığını savundu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Murat Çelik’in avukatıysa müvekkilinin, Kerem Gökay Öner’in savcı Mustafa Kaya ile görüştüğüne şahit olduğunu belirterek bu nedenle mahkemeden, baz kayıtlarının alınarak dosyaya sunulmasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye dönmesi halinde tanık olarak dinlenmesi gerektiğinden mahkemede hazır edilmesi konusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan yazının sorulmasına, dosyanın emniyet mensupları açısından ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinin reddine hükmetti.

Mahkeme aynı zamanda, sanıklar Gökhan Karaca, Kerem Gökay Ömer, Metehan İlkyaz, Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 17 Eylül’e erteledi.

İddianame

Ankara başsavcılığınca yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı ‘gizli tanık’ soruşturması kapsamında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ ‘suçluyu kayırma’, ‘tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından şu kişiler hakkında dava açılmıştı:

Eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner

Eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan

Eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz

Sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik

İddianamede sanıklardan Öner için ‘görevi kötüye kullanma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 2 yıldan 11 yıla isteniyor.

Emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra ‘tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçundan dörder yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Sivil sanıklardan Kopuk hakkında, ‘tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçundan iki yıldan dört yıla kadar, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkındaysa ‘suçluyu kayırma’ suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayhan Bora Kaplan davası ne?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldiği ilk andan itibaren hedefine koyduğu suç örgütlerinden biri Ayhan Bora Kaplan ve çetesi oldu.

Kaplan’ın eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia çok konuşulunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Kaplan ve ekibi 7 Eylül’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltına alınan Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın da adı çok konuşuldu. Kaplan’ın, Kocaman’a lüks bir villa ve otomobil hediye ettiği iddia edildi. Kocaman, Kaplan’la görüştüğünü doğruladı ama hediyeleri yalanladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili MİT’ten özel rapor istediği de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın, Kaplan’la görüştüğü ortaya çıkan Kocaman’a da randevu vermediği söylendi.

Ankara başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame ceza mahkemesine gönderildi.

Savcılık iddianamede bir şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, beş şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve üç şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.

İddianamede örgütün Kaplan’ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda şu suçları işlediği belirtildi:

Mahfuz Tatar ve Semih Arslan’ın öldürülmesi

Altan T., Murat Y., Serhat T. ve Serdar H.’nin silahla yaralanması

Erkan D.’nin iki gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi

Mehmet Taha E.’nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması

Muhammed S.’nin iki otomobilinin gasp edilmesi ve zorla çek yazdırılması

Emirhan B.’nin darp edilmesi

Karar: Kaplan’a 68 yıl hapis

Makmemenin 3 Aralıkta verdiği karar şu şekildeydi:

Kaplan’a ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘sekiz kişiye yönelik kasten yaralama’, ‘iki kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ağırlaşmış yaralamaya azmettirme’ ve ‘suçluyu kayırmaya azmettirme’ suçlarından toplam 68 yıl hapis

‘Silahlı suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla verilen hapis cezalarıysa şöyleydi:

Fethi Koyuncu beş yıl

Muhammet Kaplan, Tansel Aktan ve Yusuf İzzet Savaş üç yıl dokuzar ay

Kanber Keskin üç yıl bir ay 15 gün

Adnan Kaplan, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fatih Güler, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Murat Altay, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Ufuk Demirci, Emre Karataş, Ersoy Yahya ve Umutcan Yıldırım iki yıl altışar ay

Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Ertan Yigen, Furkan Anıl Bahar, Murat Sağlam, Uğur Pekşen iki yıl birer ay

Gökhan Gülümser iki yıl

‘Silahlı suç örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla verilen cezalarsa şunlardı:

Gürkan Ünüvar ve Kozan Umut Öztürk bir yıl üçer ay

Necdet Atilla Çiftçi’ye bir yıl 15 gün

Sanık ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Beraat edenler

‘Silahlı suç örgütüne üye olma’ suçundan beraatına karar verilen isimlerse şöyle:

Ali Şallı

Aydın Eralp

Barış Kurt

Berk Uğur

Cemil Kumaşçıoğlu

Doğukan Bağcı

Doğuşcan Uğurlu

Ferit Çelik

İsa Aktaş

Koray Erbakan

Muammer Çetinkaya

Muhittin Mert Koçoğlu

Mustafa Koç

Mümin Ali Beldek

Oğuz Ercengiz

Tuncay Ercengiz

Umut Can Nergiz

Volkan Bozkurt

Yunus Fener

Bazı sanıklara ayrıca hapis cezası verildi

‘Kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ dan Barış Kurt 10 yıl dokuz ay 10 gün

ve dan Barış Kurt 10 yıl dokuz ay 10 gün Muhammet Kaplan ve Adnan Kaplan 17 yıl üçer ay

Burak Kapucu 12 yıl bir ay 15 gün

‘Kasten yaralama’ dan Fethi Koyuncu sekiz yıl üç ay, Tansel Aktan altı yıl, Kanber Keskin, Bayram Ali Aydınlı ve Ertan Yigen bir yıl altı ay 22’şer gün, Yusuf İzzet Savaş, Umutcan Yıldırım, Metehan Oktay ve Muhammed Mustafa Deniz bir yıl 15’er ay

dan Fethi Koyuncu sekiz yıl üç ay, Tansel Aktan altı yıl, Kanber Keskin, Bayram Ali Aydınlı ve Ertan Yigen bir yıl altı ay 22’şer gün, Yusuf İzzet Savaş, Umutcan Yıldırım, Metehan Oktay ve Muhammed Mustafa Deniz bir yıl 15’er ay Metehan Oktay ve Mustafa Deniz’e ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ten bir yıl 6’şar ay

Mahmut Gökhan Çanga ve Sercan Keleş ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan altışar yıl

Deniz Urcan’sa ‘suçluyu kayırma’dan bir yıl hapis cezası verildi.

Firari Serdar Sertçelik’in de olduğu altı sanığınsa dosyasıysa ayrılmıştı.