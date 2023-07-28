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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Hıdırbeyli Mahallesi Çaldır mevkisinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dört uçak, beş helikopter, 11 arazöz, 80 işçiyle müdahale edildi.

Yaklaşık üç saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 700 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

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Akşam Postası / 28 Temmuz 2023

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