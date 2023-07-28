Aydın’da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kısa bir süre önce kullanmaya başladığımız ‘sürdürülebilirlik’ sözcüğüyle birlikte pek çok yeni kavram da hayatımıza girdi. Gün geçtikçe, atık yönetiminden çevresel etkiye, karbon ayak izinden kompost yapımına dair pek çok yeni kavramı öğreniyor ve hayatımızın bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. O halde, belki de kapsamlı bir ‘Sürdürülebilirlik Sözlüğü’ne sahip olmamızın vakti çoktan gelmiştir.