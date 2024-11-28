Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aydın'da sahte içki operasyonu: 2,5 ton etil alkole el konuldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 2,5 ton etil alkol ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sahte içki operasyonu: 2,5 ton etil alkole el konuldu
Fotoğraf: AA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol üretildiği belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.


Adreslerdeki aramada 2 ton 520 kilogram etil alkol, 174 alkol aroma likidi, dolumda kullanılan hassas terazi, vakumlama makinesi, 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi.

Ekipler, işletme sahipleri E.G, E.D. ile çalışan E.T’yi gözaltına aldı.

İstanbul’da iki kişi sahte içkiden öldü

Yeni sistem: Etil alkol ticareti elektronik ortamda takip edilecek

Sanayiden kadehe metil alkol: Üç tatlı kaşığı öldürmeye yetiyor 


SON HABERLER

İmamoğlu'nun Zeyrek başvurusuna ret

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesi katılmak için yaptığı başvuru reddedildi.