Aydın'da sahte içki operasyonu: 2,5 ton etil alkole el konuldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 2,5 ton etil alkol ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol üretildiği belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 2 ton 520 kilogram etil alkol, 174 alkol aroma likidi, dolumda kullanılan hassas terazi, vakumlama makinesi, 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi.

Ekipler, işletme sahipleri E.G, E.D. ile çalışan E.T’yi gözaltına aldı.



