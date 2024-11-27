İstanbul'da iki kişi sahte içkiden öldü

İstanbul’da sahte içkiden zehirlenen iki kişi öldü, üç şüpheli gözaltına alındı.
Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan yedi kişiden ikisinin ölmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Sahte içkinin, Dolapdere Caddesi’nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi’ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.
Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.