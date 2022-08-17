Ayçiçeği tarlalarında hasat mesaisi başladı

Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de üreticilerin, yaklaşık bir ay sürecek olan hasat mesaisi başladı. Bölgede ‘gündöndü‘ olarak da anılan ayçiçeğinde erken ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

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AA’nın aktardığına göre yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Stratejik ürünlerden olan ayçiçeğinin ekim alanları bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk artış gösterdi.

Geçen ay tarlalarda görülen çayır tırtılı zararlısıyla başarılı bir mücadelenin yürütüldüğü kentte, ilk biçilen tarlalarda verimin iyi olduğu gözlendi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin en iyi ve kaliteli ürünü üretmek için çaba sarf ettiğini belirterek, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Avarız köyü üreticilerinden Mesut Çakır ise hasadın verimli başladığını söyledi: “Verimler beklentimizin üzerinde. Yerine göre dekarda 180-200 kilogram arasında değişiyor. Güçlü topraklarda verimin 250-300 kilogram kadar olmasını bekliyoruz.”