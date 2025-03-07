Avustralya'da Alfred Siklonu karaya ulaştı: Halk sığınaklara çağrılıyor

Avustralya’da Alfred Tropikal Siklonu, ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane’nin doğusundaki Moreton Adası’nda ‘kategori 1’ (119-153 kilometre) şiddetinde karaya vurdu.
Dün, Alfred Tropikal Siklonu’nun doğudaki Queensland ve NSW eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı. Yetkililer, fırtınanın güzergahında 4 milyondan fazla kişinin yaşadığını belirtmişti.
Siklon, atmosferde alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına.
Bugün yetkililerin bildirdiğine göre Alfred Siklonu ‘kategori 1’ şiddetinde Moreton Adası’nda karaya ulaştı. Kuzeybatıya doğru ilerlemeyi sürdürüyor ve ilerleyen saatlerde Brisbane’nin kuzeyinden geçecek.
Adada acil durum uyarısı yayınlandı ve vatandaşlar sığınaklara çağrıldı.
Queensland eyaletindeyse 202 bin 700 evde elektrik kesildi.
Diğer yandan New South Wales (NSW) eyaletinde bir araç şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sele kapıldı, sürücü sel sularında kayboldu.
Eyalet yetkilileri, Queensland’in güneydoğusu ve NSW’nin kuzeyinde yaşayan yüzlerce insan için tahliye emri çıkardı.