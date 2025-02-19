Avustralya’da 157 balina kıyıya vurdu. 60 balinanınsa öldüğü belirlendi.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin aktardığına göre Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı, 157 balinadan oluşan bir grubun Arthur Nehri yakınlarında, adanın kuzey-batısındaki uzak bir plaja vurduğunu açıkladı.

Bölge bu tip kıyıya vurma olaylarıyla biliniyor.

Şu an için yaklaşık 90 balinanın yaşadığı tespit edildi. Hayvanların denize bırakılıp bırakılmayacaklarına incelemelerin ardından karar verilecek.

Bölgeye ulaşım zorluğu ve okyanus koşulları nedeniyle, kurtarma ekiplerinin bu balinaları denize geri döndürmesi oldukça zor.

Departman sözcüsü Brendon Clarke, “İlk değerlendirmeler, balinaların yeniden denize salınmasının, alanın erişilemezliği, okyanus koşulları ve özel ekipmanların bölgeye taşınmasındaki zorluklar nedeniyle oldukça güç olacağını gösteriyor” dedi.

Kurtarma ekipleri, hayatta kalma şansı yüksek olan balinalara öncelik veriyor. Bunun yanı sıra, Clarke, “Balinaların büyük olmaları ve ölüm döşeğindeki hareketlilikleri nedeniyle, bu durum kurtarma ekibi için büyük bir tehlike oluşturuyor” dedi.

Balinaların gruplar halinde sahile vurmasının sebepleri hala tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, hayvanların yiyecek ararken sahile doğru geldiklerini ya da bir kişinin yanlışlıkla tüm grubu sahile çekmiş olabileceğini düşünüyor.

Tazmanya, Avustralya’da balinaların karaya oturma olaylarının en çok olduğu bölge. 2020’de, yaklaşık 470 pilot balinası Macquarie Limanı’nda sahile vurmuş ve bunlardan 350’si ölmüştü. 2022’de de aynı limanda yaklaşık 200 balina sahile vurmuştu.