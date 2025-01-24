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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya Açık finali: Sinner-Zverev

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık finalinde İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak.

Sinner ve Zverev. Fotoğraflar: AA

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında Sinner, ABD’li tenisçi Ben Shelton’u 3-0 mağlup etti.


Böylelikle Avustralya Açık tek erkeklerde finalin adı Sinner-Zverev oldu.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Novak Djokovic ilk setin ardından sakatlanınca maçtan çekildi. 1-0 önde olan rakibi Alman raket Alexander Zverev finale çıkmaya hak kazanmıştı.

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