Avrupa'daki en türbülanslı 10 rota

Türbülans izleme web sitesi Turbli, Avrupa’daki en türbülanslı rotaları açıkladı. Listenin başında Nice-Cenevre var.

Fotoğraf: Wired (Arşiv)

Uçakların dağların üzerinden veya yakınından uçması, rüzgarın araziyle etkileşime girme şekli nedeniyle türbülansa neden oluyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) verilerine göre 2009-2023 arasında 37 yolcu ve 146 mürettebat türbülans nedeniyle yaralandı.

Turbli, türbülans olasılığını ölçmek için uçağın özelliklerinden bağımsız bir atmosferik türbülans ölçümü olan girdap dağılım oranını (EDR) kullanıyor. Bu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından da kullanılan havacılık türbülansı için standart ölçüm.

En türbülanslı 10 rotanın sekizi İsviçre’de başlıyor ya da bitiyor. Diğer uçuş rotalarıysa Alplerin üzerinde ya da çevresinde:

Nice – Cenevre: EDR 16.07 Nice – Zürih: 15.49 Milano – Zürih: 15.41 Milano – Lyon: 15.37 Nice – Basel 15.33 Cenevre – Zürih: 15.05 Nice – Lyon: 14.99 Cenevre – Venedik: 14.78 Lyon – Zürih: 14.74 Venedik – Zürih: 14.67

Turbli’ye göre 20 EDR’nin altındaki her şey ‘hafif’ olarak kabul ediliyor. 20 ile 40 arasındaki ölçümler orta dereceli olarak sınıflandırıyor. Bazı olaylarda bu eşikler aşılmış olsa da hiçbir rota yıllık ortalamada güçlü (40-60) veya aşırı (80-100) değerde ölçülmedi.

Dünyanın en çalkantılı rotaları Güney Amerika’da And Dağları’nın üzerinden geçiyor. Türbülans değeri en yüksek rota 24.68 EDR’lye Mendoza’dan Santiago’ya giden rota olurken Cordoba’dan Santiago’ya gidiş rotası ikinci, Mendoza’dan Salta’ya uzanan rotaysa üçüncü sırada yer alıyor.