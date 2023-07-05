Avrupa’da yolsuzluk algısı diz boyu

Avrupa’da kamu kurumlarında yolsuzluk yapıldığını düşünenlerin oranı, aksi görüştekilerden yaklaşık iki kat fazla. En yüksek oran yüzde 97’yle Yunanistan’da.

Görsel: Uluslararası Şeffaflık Örgütü

27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yapılan Eurobarometer anketine göre AB vatandaşlarının yüzde 74’üne göre ulusal kamu kurumlarında yolsuzluk yapılıyor. Yüzde 65’ine göre yolsuzluk yaygın. Yüzde 73’ü de yerel veya bölgesel kurumlarda da yolsuzluk yapıldığı görüşünde. Yüzde 60’ına göre yolsuzluk iş yapma kültürünün bir parçası.

Yunanları, Hırvatlar izliyor

Yunanların neredeyse tamamında (yüzde 97) kamuda yolsuzluk yapıldığı kanısı hakim.

Yunanları yüzde 96’yla Hırvatlar, yüzde 93’le Portekizliler, yüzde 92’yle Kıbrıslılar Maltalılar, yüzde 89’la İspanyollar, yüzde 88’le Macarlar ve yüzde 85′ oldu.’la İtalyanlar izledi.

En düşük Finlandiya’da

AB ülkeleri arasında kamuda yolsuzluk yapıldığını düşünenlerin oranı en düşük Finlandiya’da: Yüzde 13.

Oran Danimarkalılarda yüzde 21, İsveçlilerde yüzde 36, Lüksemburglularda yüzde 40 ve Hollandalılarda yüzde 47.

Türkiye’de yüzde 74 çıkmıştı

Saros Araştırma Şirketi’nin geçen kasım ayında yaptığı ankette Türkiye’de yolsuzluk yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 74,8, düşünmeyenlerin oranı ise 4.8 çıkmıştı.

Türkiye, geçen yıl Yolsuzluk Algı Endeksi’nde son 10 yılın en düşük puanını alarak 180 ülke arasında 101’inci sıraya gerilemişti.