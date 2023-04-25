Avrupa’da ‘yeni ödeme sistemi’ hazırlığı

warning Editöre not: Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından tercüme edilmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

Avrupa’da birçok bankanın da dahil olduğu ‘anında ödeme hizmeti’ sunmaya yönelik bir girişimin 2023 sonunda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre uygulamanın yürütücüsü Avrupa Ödeme Girişimi (EPI) CEO’su Martina Weimert, “Avrupalı tüketicilerin ve tüccarların modern ve gelişen ödeme ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi şekilde, verimli ve en son teknolojiyle karşılamak için yeni, ölçeklenebilir bir platform geliştiriyoruz” dedi.

EPI Belfius, DZ Bank, ABN Amro ve Rabobank’ın BNP Paribas, BPCE, Credit Agricole, Deutsche Bank ve Societe Generale gibi bankaların da girişimi desteklediği açıklandı.

EPI’nin Visa ve Mastercard’a Avrupa’da bir alternatif yaratma konusundaki iddialı hedefi geçen yıl faaliyete geçecekti ancak bankaların bir kısmının desteğini çekmesinden dolayı ertelendi.

Girişimle birlikte EPI Avrupa ülkelerinde anında, hesaptan hesaba ödemeler için tek bir marka yaratarak dijital bir cüzdan geliştirmeyi hedefliyor.

Uygulama, 2023’ün sonunda Fransa ve Almanya’da pilot aşamada ilk kullanıcılar için piyasaya sürülecek. 2024’ün başlarında da daha geniş bir pazara sürülecek.

Çevrim içi ve mobil alışveriş ödemeleri, abonelik taksitleri, şimdi al sonra öde gibi hizmetler zamanla eklenecek.