Avcılar'da metrobüs kazası: İkisi çocuk 21 yaralı

Avcılar’da, durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ikisi çocuk 21 kişi yaralandı.

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Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle seferlerin aksadı, metrobüs kuyrukları ve yolcu yoğunluğu oldu.

Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

İki metrobüsün sürücüleri ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

‘Yaralıların genel sağlık durumları iyi’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk olmak üzere 21 kişinin yaralandığını belirtti: “Yaralıların genel sağlık durumları iyi olup, hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir.”