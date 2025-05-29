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Avcılar gişelerinde 'serbest geçiş' dönemi başladı

İstanbul’da Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde ‘Serbest Geçiş Sistemi (SGS)’ dönemi başladı.

Fotoğraf: TRT Haber

Avcılar gişelerinde O-3 Avrupa ücret toplama istasyonunda, gişeler ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları nedeniyle otoyola giriş ve çıkışlar 23 Mayıs gecesi kapatılmıştı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni sistemi şöyle duyurdu:

* Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor.

* Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışı büyük ölçüde rahatladı. Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için SGS’yi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan SGS’yi Türkiye’deki toplam 106 gişenin 27’sinde kullandıklarını belirten bakan şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda, daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde SGS’yi devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025’in sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.”

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