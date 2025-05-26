İstanbul'da yağışlı hava: Trafik yoğunluğu yüzde 81

İstanbul’da haftanın ilk iş günündeki yağışlı hava etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşım aksadı. Trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı.

Fotoğraflar: AA

Kentte dün geceden bu yana etkili olan yağışla beraber sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe’ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde Sultanbeyli’den Ataşehir’e, Ankara istikametindeyse Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır’dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı’ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli’nde de Acıbadem’den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası’ndaysa D-100 karayolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan’la Zincirlikuyu’da araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul’da an itibarıyla (09.41) trafik yoğunluğuysa şöyle:

Harita: İBB UYM

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri iptal

Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi.

Şehir Hatları’nın duyurusu şöyle:

“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.”