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Yaramazlara biraz batar!

Avcılar Belediyesi başkan vekilliğine Yüksel Can seçildi

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerine başkan vekili olarak Yüksel Can seçildi.

Fotoğraflar: Avcılar Belediyesi / YouTube

Çaykara ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 5 Haziran’da tutuklanmıştı.


Yüksel Can.

Çaykara’nın yanısıra aynı gün tutuklanan CHP’li Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştı.

Avcılar Belediye Meclisi toplantısında, başkan vekili seçimi için CHP grubundan Yüksel Can, AK Parti grubundan ise Mahmud Lökbaş aday gösterildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.

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