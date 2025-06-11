Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Ahmet Şahin başkan vekili seçildi.
Akgün ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.
Ayşe Banu Eraslan’ın başkanlığındaki Büyükçekmece Belediye Meclisi toplantısında bugün başkan vekilliği için seçim yapıldı.
Partilerin adayları şöyleydi…
CHP: Ahmet Şahin
AKP ve MHP: Mustafa Yazıcı
İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22’sini alan Şahin, belediye başkan vekili seçildi.