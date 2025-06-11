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Yaramazlara biraz batar!

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Ahmet Şahin başkan vekili seçildi.

Fotoğraflar: Büyükçekmece Belediyesi

Akgün ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.


Ahmet Şahin.

İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

Ayşe Banu Eraslan’ın başkanlığındaki Büyükçekmece Belediye Meclisi toplantısında bugün başkan vekilliği için seçim yapıldı.

Partilerin adayları şöyleydi…

CHP: Ahmet Şahin

AKP ve MHP: Mustafa Yazıcı

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22’sini alan Şahin, belediye başkan vekili seçildi.

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